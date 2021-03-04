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Испугался наказания за секс: в Москве подросток выпрыгнул с 17 этажа и остался жив

19:32 4 марта 2021
машины

В Москве школьник, спасаясь от полиции, выпрыгнул с 17-го этажа после того, как его застукали во время секса с подругой. Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Сообщается, что 14-летний Исам после уроков провожал 15-летнюю подружку в Орехово-Борисово Южное.

Возле лифта на 17-м этаже подросток убедил девушку заняться сексом. За этим занятием их и застал разъяренный дедушка, который беспокоясь, что школьницы долго нет, пошел ее искать.

Мужчина подумал, что парень насилует его внучку. Дед затащил подростков в квартиру, закрыл на кухне и вызвал полицейских.

Когда копы приехали, мальчик испугался и выпрыгнул через окно. Подросток упал в сугроб и выжил.

В больнице у него диагностировали перелом таза и бедра, сотрясение, черепно-мозговую и кататравму.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «счастливых» последствиях падения с высоты. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе России нетрезвый мужчина упал с шестого этажа и выжил. А в российском Томске шестилетняя девочка, выпав из окна четвертого этажа, не только не разбилась, но и самостоятельно вернулась в подъезд.

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