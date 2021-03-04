Россияне включили украинскую звезду в тройку «настоящих женщин»

В РФ провели опрос, который показал, что в числе тех, кого россияне могут назвать «настоящей женщиной», есть украинка София Ротару. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Центр провел опрос россиян на тему «Кого из известных вам актрис, певиц, политиков, общественных деятелей вы могли бы назвать настоящей женщиной?» В результате в первую тройку вошли певицы Алла Пугачева и София Ротару, а также политик Валентина Матвиенко.

Ранее сообщалось, что сын Софии Ротару публично пожаловался на то, что не может дозвониться матери. Напоминаем, внук певицы пробует себя в модельном бизнесе — он умилил бабушку фотографией с серьгой в ухе.

Фото из Instagram Софии Ротару

551

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter