После реверанса Путину: экс-глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»

В среду, 3 марта, на официальном портале правовой информации правительства России было опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 26 февраля, согласно которому определены кандидаты в новый состав совета директоров государственного концерна «Роснефть». В списке числятся действующие члены совета вице-премьер России Александр Новак, помощник президента России Максим Орешкин и глава «Роснефти» Игорь Сечин. По всей видимости, сохранит свое место также и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, занимающий кресло председателя совета с 2017 года.

Между тем в списке претендентов неожиданно появилось новое имя — Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии!

«Летом 2018 года Карин Кнайсль танцевала с шефом Кремля Путиным на своей свадьбе. Теперь бывшая глава МИД Австрии станет членом совета директоров российского государственного концерна «Роснефть», — пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Издание напоминает, что с мая 2020 года фрау Кнайсль «является автором публикаций для российского медиаконцерна RT». «Экс-министр иностранных дел Австрии расширяет свою деятельность в России», — подчеркивает журнал.

Кнайсль оказалась в очень интересной компании вместе с Герхардом Шредером и бывшим агентом службы государственной безопасности ГДР «Штази» Матиасом Варнигом. Эти немцы давно знают Владимира Путина и оказали ему немало услуг в разные годы. Хлебные должности в «Роснефти» являются благодарностью российского лидера.

Теперь Карин Кнайсль будет очень сложно отрицать, что она на посту главы МИД Австрии делала все для того, чтобы Вена сохраняла хорошие отношения с Москвой, несмотря на санкции Запада.

«Летом 2018 года российский президент Владимир Путин появился в качестве почетного гостя на ее свадьбе в Зюдштайермарке и станцевал с ней. Кадры со свадьбы вызвали противоречивые дискуссии, в том числе и потому, что по окончании танца Кнайсль присела перед Путиным в глубоком реверансе. Будучи тогда министром иностранных дел, Кнайсль защищалась: „Российский президент сначала поклонился сам, а я ответила на этот поклон реверансом“. О преклонении, по ее словам, не может быть и речи», — пишет Der Spiegel.

Пока Кнайсль отказывается комментировать свое выдвижение в совет директоров «Роснефти».

Напомним, 56-летняя Карин Кнайсль была номинирована на пост главы МИД Австрии правопопулистской Австрийской партией свободы. Она занимала министерское кресло с декабря 2017 года по июнь 2019 года.

Фото из журнала Der Spiegel

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter