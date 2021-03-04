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Мать Кейт Миддлтон подтвердила беременность дочери и рассказала об отношениях со своими внуками

12:48 4 марта 2021
Кэрол Миддлтон

Мать герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, которая не слишком часто общается с журналистами, дала интервью журналу Good Housekeeping. В нем 66-летняя Кэрол Миддлтон подтвердила слухи о беременности ее младшей дочери Пиппы, признавшись, что с нетерпением ждет рождения пятого внука.

У Пиппы уже есть двухлетний сын Артур. А у Кейт и принца Уильяма трое детей — семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи.

Кэрол рассказала, что наслаждается общением с внуками и старается быть активной бабушкой. «Я не из тех, кто долго сидит на диване… Я хочу бегать с холмов, лазить по деревьям и пролезать через туннель на детской площадке. Пока я могу, я буду этим заниматься. Я готовлю вместе с ними, балуюсь танцами, мы катаемся на велосипедах», — рассказала миссис Миддлтон. Она надеется передать малышам любовь к жизни за городом и помочь им по-настоящему ценить природу и возможность быть активными на свежем воздухе.

Кэрол сказала, что для нее очень важна семья. Она всегда старалась прислушиваться к своим зятьям — Уильяму и Джеймсу Мэттьюсу. Она также много времени проводит со своим сыном Джеймсом и его невестой Ализе.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Мать Кейт Миддлтон в день своего 66-летия поразила фанатов сходством с принцессой Шарлоттой.

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