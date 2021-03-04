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«Такого еще не было»: за неделю в Исландии произошло 17 тысяч землетрясений

11:57 4 марта 2021
Рейкьявик

За одну неделю в привычной к землетрясениям Исландии произошло около 17 тысяч подземных толчков. Как сообщает CNN, самое сильное землетрясение было зарегистрировано 24 февраля — его магнитуда составила 5,6 балла по шкале Рихтера. Толчки силой свыше пяти баллов были зафиксированы также 27 февраля и 1 марта.

Обычно в Исландии происходит в среднем около тысячи землетрясений в год. Сейчас этот регион продолжает трясти почти непрерывно. Старожилы говорят, что такого не припомнят.

О серьезных разрушениях не сообщается. Хотя появились трещины на некоторых дорогах. Однако местные жители обеспокоены. «Я неоднократно ранее был свидетелем землетрясений, ни никогда их не было так много подряд. Это очень необычно — ощущать, как трясется земля 24 часа в сутки целую неделю», — рассказал житель Рейкьявика журналистам.

«Никогда в жизни не было ничего подобного… Я не боюсь, но это некомфортно. Прошлой ночью я просыпался два раза», — говорит житель города Гриндавик.
Ученые опасаются возможного извержения вулканов. Судя по показаниям сейсмографов, под поверхностью скапливается магма. Не исключают, что может произойти извержение на горе Кейлир — вулкана, который неактивен уже около 800 лет.

Ранее сообщалось, что вулкан Этна проснулся и извергает лаву.

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