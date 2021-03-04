Не хватает коек в реанимации: Европа в панике из-за третьей волны пандемии

Пока украинские медики только предупреждают о возможности прихода третьей волны пандемии, Европу эта самая волна уже накрыла. Так же, как и в нашей стране, в последние дни резко выросло количество новых случаев заражения коронавирусом. Исключение составляет разве что Великобритания, которая демонстрирует значительные успехи в вопросе массовой вакцинации.

Главной особенностью третьей волны стал так называемый британский штамм. Именно он со своей повышенной агрессивностью в считанные недели отбросил Евросоюз назад в борьбе с пандемией. Причем особенно пострадали страны, которые наиболее успешно преодолели весеннюю и осеннюю волны, — Венгрия, Чехия, Словакия.

«Согласно статистике Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в понедельник, 1 марта, Чешская Республика показала наихудший уровень заболеваемости во всем ЕС: 1 120 случаев на 100 тысяч жителей в течение 14 дней, а Словакия — наихудший уровень смертности — почти 240 случаев с летальным исходом на миллион жителей», — пишет французская газета Le Monde.

«В обеих республиках растет число панических свидетельств со стороны медицинских работников, особенно на западе Чехии, где ситуация наиболее драматична», — подчеркивает издание.

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«Сейчас мы действительно достигли 500% за несколько недель. Не хватает коек в реанимации для всех, кого мы хотели бы туда поместить», — заявил журналистам Мартин Страка, заведующий отделением внутренних болезней больницы в городе Соколов.

«В большинстве словацких больниц ситуация очень критическая, почти все места заняты, и правительство признало, что была проведена сортировка пациентов», — утверждает словацкий математик Роберт Коллар, который является наиболее опытным специалистом в области эволюции эпидемии в своей стране с населением 5,5 миллиона жителей.

В странах ЕС прививочная кампания пока буксует. Причина проста — не хватает вакцин. Это дало основание властям Венгрии, Чехии и Словакии предпринять самостоятельные попытки восполнить этот дефицит.

Первым это сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В понедельник, 1 марта, немецкая газета Bild опубликовала короткое интервью с ним. Орбан заявил, что Евросоюз не справился с задачей «быстро и эффективно» снабдить европейцев вакциной.

«Поэтому я должен, в соответствии с конституцией, взять ответственность на себя», — сказал венгерский премьер. Он отметил, что Великобритания, США, Израиль и даже Сербия далеко опередили страны ЕС в снабжении вакцинами. «Поэтому я ищу вакцины там, где они есть, в том числе в России и в Китае», — сказал Орбан.

«Нет западной и восточной вакцины, есть только плохая и хорошая», — подчеркнул он. Орбан не сомневается в эффективности и безопасности российского «Спутника V». А китайскую вакцину Sinopharm он опробовал на себе лично — привился именно ей.

В интервью Bild венгерский лидер подчеркнул достоинства восточноевропейской превентивной медицины, которая была распространена при социализме. «Благодаря советской вакцине полиомиелит тут был искоренен гораздо быстрее, чем на Западе», — заявил Орбан.

Венгрия заказала 5 миллионов доз Sinopharm и 2 миллиона доз «Спутник V». Их применение в стране уже начато.

Теперь примеру Венгрии из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации последовали Чехия и Словакия. Правительства этих стран намерены разрешить использование российской вакцины на своей территории в одностороннем порядке, не дожидаясь, пока «Спутник V» получит регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Премьер-министр Словакии Игор Матович лично прибыл в аэропорт Братиславы встречать первые 200 тысяч доз российской вакцины, доставленной военным самолетом вечером 1 марта. Он пообещал, что его страна получит в общей сложности 2 миллиона доз из России по цене 19,95 доллара за две дозы.

«Мы больше не можем ждать EMA с его решением относительно российской заявки на регистрацию „Спутника“. Российская или китайская вакцина — это не атомная электростанция!» — заявил 1 марта премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Так он объяснил разрешение Министерства здравоохранения Чехии на использование вакцины «Спутник V».

Примечательно, что еще в начале февраля Бабиш твердо исключил такую возможность после того, как из Будапешта вернулся его медицинский советник. Этот эксперт пришел к выводу, что россияне и китайцы «не в состоянии предоставить документацию в соответствии с европейскими стандартами». Но уже 28 февраля Бабиш внезапно признал, что достаточно будет сертификации со стороны чешского фармацевтического регулятора. Однако Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами Чехии категорически отказался одобрить применение любой вакцины вне общеевропейской процедуры. «И тогда Бабиш надавил на Министерство здравоохранения», — пишет Le Monde.

Одновременно с одобрением применения российской вакцины правительство Чехии с 1 марта вновь ввело жесткие ограничения в стране. Как и во время весенней волны, опять запрещены частные поездки. Чтобы покинуть свой муниципалитет, гражданам Чехии нужно иметь специальное удостоверение. С 21:00 действует комендантский час.

В Словакии также ввели комендантский час — с 20:00. «Ситуация чрезвычайно серьезная», — объяснил непопулярное решение Матович. Он был вынужден признать, что политика массового тестирования населения на коронавирус, которая проводилась в ноябре, потерпела неудачу, поскольку не была подкреплена вакцинацией.

Напомним, что Кабинет министров Украины официально запретил регистрировать российскую вакцину от коронавируса.

Фото Pixabay

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