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Мир

В СМИ сообщили от утечке номеров телефонов из Ringostat, оператор отрицает

11:17 4 марта 2021
телефон
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

Британская компания WizCase, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила, что произошла утечка номеров телефонов, аудиозаписей голосовых звонков и журналов звонков пользователей, в основном Украины и России. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на блог компании WizCase.

«Автор Чейз Вильямс утверждает, что было выявлено более двух миллиардов записей общим объемом более 800 гигабайт. И брешь якобы была в базе данных сервиса отслеживания телефонных звонков Ringostat», — говорится в публикации.

Как сообщает «Обозреватель», слив данных связан с компанией, которая специализируется на отслеживании звонков, аналитике и разработке маркетинговых инструментов для смартфонов. Основными рынками предоставления ее услуг являются Россия и Украина. Так что пользователи в этих странах могут быть в зоне риска.

«В WizCase утверждают, что в сеть слили якобы около 8 миллионов голосовых записей, примерно 13 миллионов телефонных номеров, сотни миллионов журналов вызовов. Также хакеры якобы получили метаданные, которые включают информацию об исходящих и входящих звонках, времени, IP-адресе получателя звонка, GSM-компании и продолжительности вызова», — пишет «Обозреватель»

Как сообщает издание со ссылкой на Чейза Вильямса, утечка данных якобы была доступна любому, у кого имелась соответствующая ссылка: «Для доступа к информации не было необходимости в пароле и информация не была зашифрована. На данный момент проблема уже устранена».

В то же время в Ringostat сообщили, что информация, размещенная в блоге WizCase, не соответствует действительности. В компании подвергли критике содержание блога, скептически оценив уровень экспертизы. При этом в Ringostat заверили, что проводят внутренний аудит безопасности и на данный момент никакой утечки данных не обнаружено.

Фото Pixabay

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