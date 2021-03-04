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Самая старая в мире птица стала мамой в 70 лет

9:47 4 марта 2021
Альбатрос

Самая старая в мире птица стала матерью в 70 лет. Как сообщает издание Metro, самка темноспинного альбатроса по имени Уиздом (Wisdom — «мудрость»), высидела на островах Мидуэй в северной части Тихого океана, своего 40-го птенца.

Малыша по очереди кормят Уиздом и ее пара — самец Акеакамаи. Обычно альбатрос выбирает себе одного партнера на всю жизнь. И откладывает одно яйцо за раз. Долгожительница Уиздом и Акеакамая вместе по меньшей мере с 2010 года.

Уиздом попала в поле зрения ученых в 1956 году. Тогда ей было около пяти лет — это возраст, когда птицы этого вида достигают половой зрелости. С тех пор за ней наблюдают. С 1950-х годов Уиздом, старейшая из всех известных ныне живущих птиц, по подсчетам ученых, налетала около пяти миллионов километров. Это сопоставимо с шестью путешествиями до Луны и обратно.

«Так радостно видеть, что эти птицы живут долго и все еще могут выращивать птенцов в возрасте 60 лет и старше», — сказал биолог Джон Клавиттер.


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