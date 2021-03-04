На американском телеканале CBS вышел уже второй тизер интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри. Он появился в сети спустя несколько часов после того, как Букингемский дворец официально объявил о начале расследования жалоб бывших помощников герцогини, подвергавшимся, как они утверждают, травле и издевательствам с ее стороны. Тизер, как и все двухчасовое интервью, был записан еще до начала этого скандала, вспыхнувшего после публикации статьи в авторитетной газете The Times.

В коротком ролике Опра Уинфри спрашивает у герцогини Сассекской, не беспокоилась ли она о последствиях своих публичных откровений и что будет, если во дворце теперь их услышат. На что та отвечает, что у нее не было выбора.

«Я не знаю, как они могли ожидать, что по прошествии всего этого времени мы будем продолжать молчать, когда Фирма играет активную роль в увековечивании лжи о нас. И, если это связано с риском нечто потерять, то многое уже потеряно», — говорит Меган. Фирмой (The Firm) часто неофициально называют британскую королевскую семью.

Между тем стало известно, что отношение бывшей американской актрисы к персоналу очень беспокоило принца Уильяма, так как на тот момент некоторые сотрудники Кенсингтонского дворца работали одновременно и на Гарри с Меган, и на Уильяма с Кейт. И грубость Маркл ускорила разделение офисов принцев и выход Сассексов.

Сотрудники также говорят, что поначалу из кожи вон лезли, чтобы угодить невесте, а потом жене принца Гарри, и помочь ей освоиться в новой обстановке. Однако потом просто не знали, как реагировать на грубость, так как ранее не сталкивались с подобным во дворце. Меган унижала людей, прессовала, доводила их до слез и заставляла дрожать от страха.

Одна из помощниц Маркл сказала, что, работая на нее подвергалась «эмоциональной жестокости и манипуляциям, что можно назвать буллингом».

На жалобы сотрудниц один из старших королевских советников пытался их приободрить, заявив: «Мы имеете дело с очень трудной леди».

Когда Меган, еще до ее свадьбы с Гарри, просили быть вежливее с персоналом, она ответила: «Это не моя работа — нянчиться с людьми».

В книге о Меган и Гарри в «В поисках свободы», которая была ими одобрена, об отношениях герцогини с персоналом говорилось, что причиной некоторых недоразумений были культурные различия. «Американцы могут быть гораздо более прямыми, и это часто не устраивает гораздо более утонченный институт монархии», — говорилось в ней.

Еще один экстраординарный момент, который был освещен изданием The Times — это то, что Меган несколько раз надевала на публике роскошные бриллиантовые серьги стоимостью почти 700 тысяч долларов, которые были подарены в качестве подарка к ее свадьбе с Гарри наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Она появилась в них впервые на званом обеде, который проходил на Фиджи в рамках официального турне Сассексов по Австралии и странам Океании. На тот момент было уже известно о том, что принц подозревается в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, так что выбор драгоценностей, сделанный женой британского принца, мог вызвать дипломатический скандал. Маркл заявила своим помощникам, что серьги она «одолжила» у ювелира.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Королевскую семью больше беспокоит здоровье принца Филиппа, чем интервью Меган Маркл и принца Гарри — представители дворца.

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