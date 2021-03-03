Курьер поймал двухлетнюю девочку, сорвавшуюся с 12-го этажа

В столице Вьетнама Ханое 31-летний курьер Нгуен Нгок Манх в одночасье стал героем. Как сообщает издание Daily Mail, он как раз доставил товар и сидел в своем грузовике, когда услышал детский плач и крики. Мужчина посмотрел в окно и увидел двухлетнюю девочку, перелезшую через ограждение балкона на 12-м этаже и висевшую на высоте 50 метров.

Нгуен, у которого у самого есть маленькая дочка, инстинктивно выскочил из машины и бросился на помощь, забравшись на выступавшую крышу первого этажа. Он успел как раз вовремя: девочка сорвалась и полетела вниз с 50-метровой высоты. Нгуен сумел ее поймать, смягчив удар, от которого на крыше осталась вмятина.

Ребенка, изо рта которого шла кровь, госпитализировали. Оказалась, что у девочки еще и вывих бедра. Ее спаситель получил растяжение мышц руки.

«Я не считаю себя героем. Я просто хочу делать добро», — говорит курьер.

¡HEROICA ATRAPADA!



Un repartidor le salvó la vida a una niña de 3 años que cayó del piso 12 de un edificio en Vietnam.



La nena sufrió fracturas en la pierna y en los brazos, pero está viva gracias a la heroica acción de Nguyen Ngoc Manh, quien sufrió un esguince.#VIRAL pic.twitter.com/eI03quT0IM — Unicanal (@Unicanal) March 1, 2021

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