27.73 / 27.93 33.34 / 33.72
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Курьер поймал двухлетнюю девочку, сорвавшуюся с 12-го этажа

21:29 3 марта 2021
Нгуен Нгок Манх

В столице Вьетнама Ханое 31-летний курьер Нгуен Нгок Манх в одночасье стал героем. Как сообщает издание Daily Mail, он как раз доставил товар и сидел в своем грузовике, когда услышал детский плач и крики. Мужчина посмотрел в окно и увидел двухлетнюю девочку, перелезшую через ограждение балкона на 12-м этаже и висевшую на высоте 50 метров.

Нгуен, у которого у самого есть маленькая дочка, инстинктивно выскочил из машины и бросился на помощь, забравшись на выступавшую крышу первого этажа. Он успел как раз вовремя: девочка сорвалась и полетела вниз с 50-метровой высоты. Нгуен сумел ее поймать, смягчив удар, от которого на крыше осталась вмятина.
Ребенка, изо рта которого шла кровь, госпитализировали. Оказалась, что у девочки еще и вывих бедра. Ее спаситель получил растяжение мышц руки.
«Я не считаю себя героем. Я просто хочу делать добро», — говорит курьер.


27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анна Грачевская с дочерью

Бывшая жена Грачевского сбежала из студии Малахова после скандального заявления известного актера

Нгуен Нгок Манх

Курьер поймал двухлетнюю девочку, сорвавшуюся с 12-го этажа

«Дизель Шоу» на сцене

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса: кто она

горбачев

Лоб в лоб и с бокалом: Лайма Вайкуле «пьяным» фото поздравила Горбачева с юбилеем

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер