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Мир

Резня в Швеции: неизвестный ранил ножом восемь человек

20:56 3 марта 2021
Место нападения на прохожих в Швеции

В среду, 3 марта, в шведском городе Ветланда неизвестный напал средь бела дня на прохожих на улице. Он был вооружен ножом. Ранены восемь человек. Прибывшая полиция была вынуждена открыть огонь по нападавшему, сообщает газета Aftonbladet.

Как заявила представитель полиции Ветланды Анжелика Исраэльссон Сильфвер, нападавший — молодой человек в возрасте 20 лет. Один из полицейских попал ему в ногу. В настоящее время нападавший находится с огнестрельным ранением в больнице. Его палата охраняется.

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг назвал нападение в Ветланде ужасающим. «Несколько человек ранены и находятся в тяжелом состоянии. Все мои мысли с этими людьми и их близкими. Они стали невинными жертвами. В данный момент мы не можем точно сказать, что произошло, каков был мотив нападения. Подозреваемый арестован, проводится расследование, к которому подключилась служба безопасности», — подчеркнул Дамберг.

В полиции заявили, что рассматривают разные версии, однако предпочтение отдается пока «террористической атаке».

Ветланда находится в 275 километрах к юго-западу от Стокгольма. В городке проживает примерно 14 тысяч человек.

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