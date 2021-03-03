Хотела вернуть мужа: жена скандального российского футболиста распустила слухи о своем самоубийстве

В среду, 3 марта, в Москве якобы обнаружили без сознания Алану Мамаеву, супругу футболиста Павла Мамаева, пытавшуюся совершить самоубийство. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Друзья Аланы Мамаевой не смогли достучаться до нее и вызвали спасателей. На днях девушка сообщила в соцсетях, что муж изменил ей во время сборов ФК «Ростов». в Испании. Затем она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь.

Ситуация получила неожиданную развязку.

«У меня все хорошо, я дома. Я так, просто… Забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы что ли?» — сказала Алана, информирует Telegram-канал LIFE SHOT.

Как сообщает «КП», Алана предполагала, что муж изменил ей с испанкой Ирен Гарсия Морено, и опубликовала ее номер телефона.

«Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы в соцсетях со стороны Аланы Мамаевой, я бы хотела заявить: дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск», — написала Ирен Морено.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по условно-досрочному освобождению.

Фото: LIFE SHOT

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