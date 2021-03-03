27.73 / 27.93 33.34 / 33.72
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Хотела вернуть мужа: жена скандального российского футболиста распустила слухи о своем самоубийстве

19:25 3 марта 2021
Алана Мамаева

В среду, 3 марта, в Москве якобы обнаружили без сознания Алану Мамаеву, супругу футболиста Павла Мамаева, пытавшуюся совершить самоубийство. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Друзья Аланы Мамаевой не смогли достучаться до нее и вызвали спасателей. На днях девушка сообщила в соцсетях, что муж изменил ей во время сборов ФК «Ростов». в Испании. Затем она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь.

Ситуация получила неожиданную развязку.

«У меня все хорошо, я дома. Я так, просто… Забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы что ли?» — сказала Алана, информирует Telegram-канал LIFE SHOT.

Как сообщает «КП», Алана предполагала, что муж изменил ей с испанкой Ирен Гарсия Морено, и опубликовала ее номер телефона.

«Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы в соцсетях со стороны Аланы Мамаевой, я бы хотела заявить: дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск», — написала Ирен Морено.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по условно-досрочному освобождению.

Фото: LIFE SHOT

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Дизель Шоу» на сцене

В «Дизель Шоу» появилась новая актриса: кто она

горбачев

Лоб в лоб и с бокалом: Лайма Вайкуле «пьяным» фото поздравила Горбачева с юбилеем

Тина Кароль и Слава Демин

«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

полякова и дочка

Отдельная квартира и авто? Дочь Оли Поляковой «доросла» до взрослых подарков

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер