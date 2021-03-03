Сестры короля Испании влипли в скандал из-за прививок от ковида

Старшие сестры правящего короля Испании Филиппа VI оказались в центре скандала. Как стало известно, инфанты Елена и Кристина сделали себе прививки от коронавируса во время поездки в ОАЭ в феврале этого года. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную прессу, принцессы посетили в Абу-Даби своего отца. Отрекшийся в 2014 году от престола король Хуан Карлос переехал туда летом прошлого года — после того, как на родине в отношении него открыли расследование в связи с предполагаемым получением взятки.

В Испании, где приоритетом является вакцинация пожилых людей, медработников и лиц из групп повышенного риска, 57-летняя Елена и 55-летняя Кристина не смогли бы сделать себе прививки в ближайшее время.

По мнению ряда испанских политиков, члены королевской семьи не должны позволять себе пользоваться привилегиями, не доступными подданным. Так, представители партии Podemos считают, что такие действия дискредитируют монархию. Большинство испанцев все еще вынуждены ждать своей очереди на прививку. В том числе и 53-летний король Филипп, его жена Летисия и две их несовершеннолетние дочери, которые будут вакцинированы на общих основаниях.

Представители сестер короля заявили, что инфантам предложили в ОАЭ вакцинацию для того, чтобы получить «паспорт здоровья», который давал бы им возможность чаще навещать отца. К тому же принцессы не выполняют официальных королевских обязанностей.

В ОАЭ бесплатно вакцинируют граждан страны и иностранцев-резидентов с действующими паспортами. Формально для иностранцев-нерезидентов пока нет возможности вакцинироваться тут за деньги, хотя, как в случае с принцессами, бывают и исключения.

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