В России разваливающийся памятник героям «починили» скотчем

В Миллерово Ростовской области поврежденную вандалами стелу «Город воинской доблести» «отремонтировали» при помощи скотча. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Несколько месяцев назад стелу «Город воинской доблести» повредили вандалы. Чтобы «восстановить» памятник его плиты обмотали клейкой лентой.

Издание обратилось в городскую администрацию с вопросом, кто придумал воспользоваться скотчем, и когда памятному знаку вернут первоначальный вид.

«Мы не даем никаких комментариев. Нам сказали не давать комментариев», — ответили в администрации Миллерово.

Ранее сообщалось, что в Петербурге памятник скандальному рэперу простоял меньше недели — бюст похитили, несмотря на наличие камеры наблюдения.

Напомним, в России памятник Ленину странным образом защитили от «атак» голубей — вождь пролетариата стал похож на панка.

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