Полная изоляция, нет даже чайника: адвокат рассказал об условиях содержания Навального в СИЗО

В России стало известно место нахождения этапированного из московского СИЗО «Матросская тишина» оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тот находится на карантине в СИЗО «Кольчугино» Владимирской области.

Адвокат Навального Вадим Кобзев уточнил, что его клиент пребывает в полной изоляции — не получает писем («ФСИН-Письмо» отключено для всего СИЗО), и даже не может пользоваться тюремным «ларьком». На его вопрос о причинах последнего юристу ответили, что «бухгалтерия не видит деньги на счете».

«В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника», — сообщил защитник, добавив, что в камере, кроме политика, находится еще два человека.

Сам политик в последний раз сделал запись в соцсети в конце февраля.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок на реальный — якобы оппозиционер нарушил условия испытательного срока. Защита политика утверждала, что ФСИН знала о местонахождении Навального и его лечении за границей, однако эти доводы суд не учел. Политик должен провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

Представители стран ЕС отреагировали на неправосудное решение персональными санкциями в отношении руководства российских силовых органов. Они вступят в силу с 5 марта 2021 года.

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