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Мир

Российский митрополит объявил либералов «дном ада» и вспомнил об Украине

17:12 3 марта 2021
Митрополит Пантелеимон

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон заклеймил либеральное движение и осудил российских подростков. Такие заявления он сделал в эфире «ТВК Красноярск».

Митрополит Пантелеимон сказал, что смотрит передачи пропагандиста Владимира Соловьева и режиссера Никиты Михалкова.

«А вот слушаю Соловьева, мне так интересно, чем до конца закончится его программа. И понимаю, либеральное движение — это же ад. Это дно ада! Они сами говорят это. Мы никогда с Украиной не найдем общего языка, если так все будет идти. Ничего доброго», — заявил священнослужитель.

Нравятся ему и передачи Михалкова «Бесогон ТВ»,.

«Я после определенных его представлений по определенным вопросам нашел отклик. Как наши милые подростки настроены антигосударственно, антиисторически и более того — предательски», — отметил Пантелеимон.

«А откуда они стали такими? Мы стали такими, потому что нас воспитывали: лучше смерть, чем сапог или флаг американский», — добавил митрополит.

Напомним, пропагандист Соловьев сделал странное заявление о Гитлере.

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