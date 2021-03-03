Будущая королева Швеции похвасталась наградой, полученной за поддержку геев и лесбиянок

Будущая королева Швеции, 43-летняя кронпринцесса Виктория, сообщила в Instagram о том, что ей вручили награду британского журнала QX — за поддержку, оказываемую Ее Высочеством ЛГБТ-сообществам. Принцесса, мать двоих малолетних детей, заявила, что гордится оказанной ей честью.

Наследница престола позировала у себя дома во дворце с полученной ею статуэткой в эффектном зеленом платье. Поклонники дочери короля Карл XVI Густав отметили в комментариях, что она выглядит великолепно — по-весеннему свежо.

Читатели издания для людей с нетрадиционной сексуальной ориентации, проголосовали за Викторию, которая в прошлом году произнесла речь на Параде гордости в Стокгольме.

Из-за пандемии коронавируса парад, в котором принимают участие геи, лесбиянки, трансгендеры и другие представители сексуальных меньшинств, состоялся в онлайн-формате. Открывшая его принцесса призвала людей «высказываться за тех, кто не имеет голоса».

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