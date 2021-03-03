Японские якузда пожаловались, что пандемия коронавируса подорвала их бизнес

Японские якудза пожаловались на убытки, которые причинила им пандемия коронавируса.

Якудза — традиционная форма организованной преступности в Японии, группировки которой занимают лидирующее положение в криминальном мире страны. Они занимаются вымогательством, финансовыми махинациями, игорным бизнесом, сутенерством, порнографией, наркоторговлей.

Босс одной из группировок рассказал изданию Daily Shincho, что многие источники их дохода оказались перекрыты.

Так, например, один из законных видов бизнеса, контролируемых японскими гангстерами, — это открытие временных киосков, торгующих едой, во время различных фестивалей и массовых мероприятий, которые были отменены из-за пандемии Covid-19.

Как признался пожелавший сохранить инкогнито босс, больше всего денег его группировка зарабатывала на Новый год, когда люди посещали храмы. Но в этом году это оказалось невозможным.

«По сравнению с предыдущими годами наша прибыль составляет лишь треть от нашей обычной прибыли. Количество действующих продуктовых киосков сократилось из-за правительственных мер по борьбе с Covid-19. И в дополнение к этому количество людей, посещающих святыни, стало гораздо меньше», — пожаловался якудза.

В Токио также отменили ежегодный Фестиваль цветущей сакуры.

Глава группировки также сказал, что из-за пандемии якудза отказались от своих традиционных собраний и вечеринок, чтобы не подвергать опасности уважаемых старших членов банды.



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