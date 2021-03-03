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Неприятные одиночные пикеты: мать Ксении Собчак «поневоле» выставила дочь идиоткой

9:05 3 марта 2021
ксения собчак

Мать Ксении Собчак, российская сенатор Людмила Нарусова сравнила участников акций протеста с бомжами. Нарусова поневоле подставила собственную дочь, поскольку Собчак в свое время тоже участвовала в одиночных пикетах.

«Прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с непонятными требованиями… Это неприятно», — возмущалась Нарусова на заседании Совфеда. Сенатор намекнула, что России нужно более строже относиться к митингам протеста, пусть даже на акции выходят активисты-одиночки.

Примечательно, что дочь Нарусовой Ксения Собчак в свое время активно участвовала в одиночных пикетах. Активистку неоднократно задерживали, в 2020 году за пикет у здания ФСБ Собчак была оштрафована на 20 тыс. рублей.  

Напомним, ранее Собчак упрекнули за то, что она проигнорировала уличные акции 23 января за освобождение Алексея Навального. «Есть разные виды смелости», — ответила на это Собчак, улетая на Мальдивы.

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