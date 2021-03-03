Меган Маркл обвинили в том, что она затравила и выжила из дворца двух сотрудников — герцогиня назвала это клеветой

За несколько дней до трансляции откровенного двухчасового интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри, разгорелся скандал. Авторитетная британская газета The Times сообщила, что один из ближайших советников герцогини Сассекской в бытность ее действующим членом королевской семьи, обвинял супругу принца Гарри в том, что она затравила двух сотрудников Кенсингтонского дворца из своей собственной команды. И вынудила их уволиться.

Как стало известно, жалобу в октябре 2018 года подал Джейсон Кнауф, который был секретарем герцога и герцогини Сассекских по связям с общественностью, а теперь работает на принца Уильяма и Кейт Миддлтон, возглавляя их благотворительный фонд. Он хотел, чтобы Букингемский дворец вмешался и защитил от нападок Меган персонал Кенсингтонского дворца, в котором тогда располагался офис Сассексов. По его словам, на сотрудников оказывалось «невыносимое давление» со стороны герцогини. Двоих она уже выгнала, а третью помощницу продолжала гнобить, подрывая ее уверенность в себе.

Однако потом принц Гарри упросил Кнауфа не давать жалобе ход.

В 2018 году несколько личных помощников Меган Маркл действительно внезапно уволились — на фоне слухов, что она груба с персоналом.

Пресс-секретарь герцога и герцогини Сассекских поспешил назвать все это клеветой.

«Герцогиня опечалена этим последним нападением на нее — учитывая, что она сама подвергалась травле и всецело поддерживает тех, кто испытал боль и душевные травмы… Она полна решимости продолжать свою работу по упрочению сострадания во всем мире, и будет стремиться подавать пример того, как поступать правильно и творить добро», — говорится в его заявлении.

Пресс-секретарь также заявил, что Меган и Гарри стали «жертвами преднамеренной клеветнической кампании, основанной на вводящей в заблуждение и вредоносной дезинформации».

«Мы разочарованы тем, что эта клеветническая характеристика герцогини Сассекской пользуется доверием со стороны СМИ. Неслучайно искаженные обвинения, выдвинутые несколько лет назад и направленные на подрыв репутации герцогини, доводятся до сведения британских СМИ незадолго до того, как она и герцог собираются открыто и честно рассказать о своем опыте последних лет», — говорится в его заявлении.

А юристы пары прямо заявили журналистам The Times, что Букингемский дворец «использовал издание для распространения совершенно ложной информации» перед интервью с Опрой Уинфри, которое должно выйти в эфир в ближайшие выходные.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», представители дворца сообщили, что королевскую семью больше беспокоит здоровье принца Филиппа, чем интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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