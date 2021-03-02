Видеошок: давка на лестнице в университете привела к гибели пяти студентов

Во вторник, 2 марта, в боливийском городе Ла-Пас произошла трагедия. В местном университете Эль-Альто (UPEA) проходила студенческая ассамблея. В какой-то момент собрание переросло в протест. Студенты покинули зал заседаний и столпились на выходе на лестницу на пятом этаже. Перила не выдержали напора и сломались. Люди полетели вниз.

Член правительства Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо дель Карпио сообщил в Twitter: «На данный момент в результате инцидента в UPEA погибли пять человек, еще трое находятся в отделении интенсивной терапии».

Одна из местных радиостанций утверждает, что все жертвы учились на факультете экономики и финансов.

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Полиция проводит расследование. Его цель — установить, кто конкретно допустил давку на узкой площадке перед выходом на лестницу.

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