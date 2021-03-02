Бортников, Кириенко и другие: США назвали российских чиновников из санкционного списка

В США огласили список российских чиновников и госструктур РФ, против которых введены санкции в связи с делом Навального. В черный список попали главсиловики, топ-руководители администрации Путина, а также НИИ, где, как считается, разработали токсин «Новичок». Об этом сообщает Министерство финансов США.

Как отмечают в Минфине, санкции США распространяются на топов ФСБ и Минобороны, на куратора внутренней политики Путина, представителя Кремля в специально созданной группе по дискредитации Навального. Под американскими санкциями подпадают:

глава ФСБ России Александр Бортников;

директор ФСИН Александр Калашников;

генпрокурор Игорь Краснов;

замминистры обороны Павел Попов и Алексей Криворучко;

первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;

глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин.

Также санкции распространяются на НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Эта структура считается разработчиком нервно-паралитического токсина «Новичок». Еще двумя фигурантами санкций является 27-й научный центр и 33-й центральный НИИ при Минобороны РФ. Сотрудники центров изучали возможности инкапсуляции опасных ядов и особенности воздействия отравляющих веществ на организм.

Санкции подразумевают, что гражданам США и американским компаниям запрещено заключать сделки с указанными субъектами. Обнаруженные американские активы перечисленных лиц будут заблокированы. Рискуют попасть под санкции и те лица, которые действуют от имени и по поручению фигурантов «черного списка».

В США государственным финорганизациям запрещено выдавать России кредиты. Кроме того, ужесточается экспорт в РФ оборонных технологий. Возможно, будет сделано исключение для технологий в космической сфере.

Напомним, ранее расследователи из The Insider, Bellingcat и CNN установили личности непосредственных отравителей Алексея Навального и тех, кто стоял за громким преступлением.

Фото pixabay.com

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