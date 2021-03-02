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Мир

США и ЕС синхронно ввели санкции против России из-за Навального

16:40 2 марта 2021
Алексей Навальный в суде

Во вторник, 2 марта, администрация президента США Джо Байдена объявила о вводе новых санкций в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В «черный» список попали семь высокопоставленных российских чиновников и 14 организаций из России, Германии и Швейцарии. Из них 13 являются коммерческими структурами, а одна — государственный исследовательский институт. «Все эти организации вовлечены в разные аспекты по производству элементов биологического и химического оружия», — говорится в официальном заявлении.

При этом имена и названия организаций в Вашингтоне пока не раскрывают, что в принципе является обычной практикой.

Представитель администрации также заявил, что США инициировали анализ «дестабилизирующих действий Москвы» по четырем направлениям. «Мы планируем дать ответ на каждое из них в предстоящие недели… Сегодня — первый шаг, за ним последуют остальные», — сказал он.

В этот же день. 2 марта, Европейский союз ввел свои санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В «черный» список вошли, в частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

Фактически ЕС утвердил решение министров иностранных дел стран Евросоюза, принятое 22 февраля. Санкции подразумевают запрет на въезд, заморозку активов и запрет гражданам и фирмам ЕС на сделки с попавшими в «черный» список лицами.

Так США и Евросоюз отреагировали на жесткие судебные приговоры, вынесенные Навальному в Москве. Напомним, оппозиционеру заменили условный срок реальным по делу о хищениях в компании «Ив Роше», а также оштрафовали на крупную сумму, признав виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Колония №2 в Покрове

25 февраля адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что Алексея этапировали из СИЗО «Матросская тишина» в колонию. На следующий день директор ФСИН Калашников подтвердил эту информацию. При этом, в какую конкретно колонию отправили Навального, он не сказал. Российские СМИ сообщают, что оппозиционер оказался в исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области.

Фото Getty Images

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