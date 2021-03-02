Кот напал на пилотов пассажирского самолета, вынудив совершить экстренную посадку

В кабину пилотов, управлявших пассажирским самолетом суданской авиакомпании Tarco Airlines, который следовал из столицы Судана Хартум в столицу Катара Доху, спустя полчаса после вылета пробрался непонятно откуда взявшийся кот. Агрессивное настроенное животное устроило дебош и напало на командира экипажа. Досталось и всем его коллегам, тщетно пытавшимся отловить и усмирить кота.

Как сообщает издание Al-Sudani News, было принято решение об экстренной посадке и самолет вернулся в Судан.

Предполагают, что злобный безбилетный пассажир мог проникнуть в самолет во время уборки или техосмотра — когда авиалайнер стоял в ангаре.

Дальнейшая судьба кота неизвестна.

Фото Pixabay



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