Особое фото в поздравлении Меркель для Горбачева напомнило о последствиях от водки

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90- летием. Пост и архивное фото она опубликовала в Instagram.

«Я рада воспользоваться вашей годовщиной как возможностью еще раз поблагодарить вас за вашу личную приверженность мирному преодолению холодной войны и завершению единства Германии. Ваш важный вклад в дело Воссоединения останется в Германии таким же незабываемым, как и ваша постоянная личная приверженность дружественным отношениям между нашими двумя странами. Так что сегодня вы можете с гордостью оглянуться на дела своей жизни. В новом году жизни я продолжаю желать вам всего наилучшего, прежде всего здоровья и личного благополучия». — написала Меркель.

Архивное фото датировано 24 февраля 2011 года.

Один из подписчиков оставил комментарий: «Водочная чистая душа». Он подметил, что на фото все двоится, как если бы перепил водки.

Напомним, стали известны подробности переговоров Меркель с Путиным.

Фото из Instagram bundeskanzlerin

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