Паспорт о вакцинации от коронавируса: к чему готовиться туристам

В Евросоюзе договорились ввести единый сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом заявили глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В марте Еврокомиссия представит проект цифрового удостоверения о прохождении вакцинации от COVID-19 для жителей ЕС. Это будет электронный сертификат (паспорт), который позволит подтвердить вакцинацию человека, результаты тестов для тех, кто не смог ее пройти, а также информацию о перенесенном коронавирусе», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Электронный документ будет единым на всем пространстве Евросоюза. Защита личных данных, безопасность и конфиденциальность гарантируются.

Мишель полагает, что данный сертификат будет утвержден и начнет применяться примерно через три месяца, то есть к началу лета.

Ввести единый для всего ЕС паспорт о вакцинации предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Его поддержали другие страны Евросоюза, для которых туризм является важнейшим сектором экономики: Испания, Португалия, Кипр, Мальта.

Пока лидеры стран ЕС планируют использовать сертификат о вакцинации «сугубо в медицинских целях». Если человека вакцинировали, к примеру, в Бельгии, а он поедет во Францию, то и там сможет этим документом подтвердить врачам, что ему действительно сделали прививку против коронавируса. Тем не менее руководство Евросоюза не исключает, что на следующих этапах эти электронные сертификаты станут обязательным условием для совершения поездок из страны в страну.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Израиле, который является мировым лидером по вакцинации против коронавируса, прививки сделали уже половине взрослого населения.

Тем временем в Украине запустили онлайн-запись в очередь на вакцинацию. Хотя медики массово отказываются от прививок произведенной в Индии вакциной. Более чем у трети уже привитых — серьезные осложнения.

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