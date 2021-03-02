Представители Букингемского дворца заявили журналистам издания Daily Telegraph, что королевскую семью сейчас куда больше беспокоит состояние здоровья принца Филиппа, чем интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое выйдет в эфир 7 марта.

«Семья очень беспокоится за него, и их мысли — о нем, а не об интервью с Опрой Уинфри. Есть гораздо более важные вещи, которые их волнуют», — сказал один из королевских помощников.

Другой высокопоставленный помощник отметил: «Эта телепрограмма на самом деле не то, на чем мы концентрируемся прямо сейчас».

В Британии звучат требования, чтобы Гарри и Меган, учитывая состояние 99-летнего Филиппа, отложили трансляцию своих откровений и жалоб на тяжелую жизнь до лучших времен, чтобы не расстраивать и не беспокоить патриарха семьи. Однако на американском телеканале CBS заявили, что интервью будет показано зрителям, как запланировано — даже в случае ухудшения здоровья принца.

Как писали «ФАКТЫ», 1 марта герцога Эдинбургского перевезли машиной «скорой помощи» из больницы имени короля Эдуарда VII, куда он попал 16 февраля и где проходил лечение от инфекции, в другую лондонскую больницу — имени Святого Варфоломея. Она специализируется на кардиологии. Это произошло спустя несколько часов после того, как появился первый тизер интервью герцога и герцогини Сассекских. Посмотревшие его королевские эксперты после этого обвинили Меган Маркл и Опру Уинфри обвинили в попытке изобразить Елизавету II зловещим боссом мафии.

Между тем, по информации издания The Mirror, настроения в Виндзорском замке, где в последнее время постоянно проживали королева Елизавета и принц Филипп, существенно изменились к худшему. Вся семья и обслуживающий персонал «объединились в молитвах» о здоровье Филиппа.

Официально Букингемский дворец сообщил, что принц может остаться в больнице «до конца недели». Однако медицинские эксперты предполагают. что его пребывание в лечебном заведении может продлиться до четырех, а то и шести недель.

Уже на данный момент это самая длительная госпитализацию за всю жизнь герцога Эдинбургского, который должен отметить 100-летие в июне этого года. До сих пор рекордом были 11 дней, проведенным им в больнице после операции на брюшной полости в 2013 году.

Королева Елизавета, беспокоясь о муже, продолжает выполнять свои официальные обязанности. Ранее, как писали «ФАКТЫ», она побеседовала по видеосвязи с австралийскими чиновниками и пошутила по поводу открытия ее статуи.

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