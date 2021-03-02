27.82 / 28.01 33.36 / 33.74
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Женщина нашла на пляже кусок «рвоты кита» стоимостью 260 тысяч долларов

11:45 2 марта 2021
Женщина с кусом абры

49-летней жительнице Таиланда Сирипорн Ниамрин посчастливилось найти во время прогулки по пляжу кусок «рвоты кита». Сначала она не вполне поняла, что это. Но на всякий случай принесла домой. И была шокирована, когда соседи рассказали ей о ценности такой находки.

Как сообщает издание The Mirror, семикилограммовый сгусток, выброшенный из океана во время шторма, можно продать примерно за 260 тысяч долларов. Он представляет собой амбру: воскоподобное вещество образуется в пищеварительном тракте кашалота — крупнейшего из зубатых китов. Амбра ценится очень дорого. Она используется при производстве дорогих духов в качестве фиксатора запаха.

Сирипорн надеется хорошо заработать и ждет оценки экспертов.

В 2016 году трое рыбаков из Омана нашли кусок амбры весом около 80 килограммов. Он был продан на аукционе за три миллиона долларов.

Фото The Mirror/Viral Press/Twitter

446

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Кличко

Оседлавший электробайк Владимир Кличко возмутил подписчиков деталью гардероба

Тина Кароль и Слава Демин

«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

Горбунов с сыном

«Зачем такое показывать?» Горбунов разозлил подписчиков фотографией с сыном

Дан Балан и Тина Кароль в предыдущем сезоне шоу

У взявшего за шею Тину Кароль Дана Балана увидели «волшебную палочку»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер