Женщина нашла на пляже кусок «рвоты кита» стоимостью 260 тысяч долларов
49-летней жительнице Таиланда Сирипорн Ниамрин посчастливилось найти во время прогулки по пляжу кусок «рвоты кита». Сначала она не вполне поняла, что это. Но на всякий случай принесла домой. И была шокирована, когда соседи рассказали ей о ценности такой находки.
Как сообщает издание The Mirror, семикилограммовый сгусток, выброшенный из океана во время шторма, можно продать примерно за 260 тысяч долларов. Он представляет собой амбру: воскоподобное вещество образуется в пищеварительном тракте кашалота — крупнейшего из зубатых китов. Амбра ценится очень дорого. Она используется при производстве дорогих духов в качестве фиксатора запаха.
Сирипорн надеется хорошо заработать и ждет оценки экспертов.
В 2016 году трое рыбаков из Омана нашли кусок амбры весом около 80 килограммов. Он был продан на аукционе за три миллиона долларов.
@Gidi_Traffic A woman in Thailand, Siriporn Niamrin, 49, couldn't believe her luck after stumbling across almost £190,000-worth of whale vomit near her beach house. She is waiting for experts to confirm that the lump is genuine ambergris, the rare ingredient used in d perfume industry pic.twitter.com/rp9SZ85rBa— AustynZOGS (@Austynzogs) March 1, 2021
Фото The Mirror/Viral Press/Twitter446
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