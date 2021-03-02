В тюрьме убит печально известный насильник и душитель, отбывавший несколько пожизненных сроков

В калифорнийской тюрьме Мьюл-Крик найден мертвым в своей камере 81-летний Роджер Кибби, печально известный Душитель с автострады I-5. Под таким именем он вошел в криминальную историю США. Кибби отбывал несколько пожизненных сроков без права на условно-досрочное освобождение за серию изнасилований и убийств, совершенных в период с 1977 по 1987 год на территории округа Сакраменто, штат Калифорния. Его жертвами стали по меньшей мере семь молодых женщин.

Тело Кибби нашли в его камере 28 февраля. Заключенный был еще жив. Его немедленно отправили в медицинский изолятор, где он вскоре скончался. Пока администрация тюрьмы не сообщает подробности. Известно только, что это было убийство. Подозревается сокамерник Кибби 40-летний Джейсон Будроу, который отбывает наказание за убийство второй степени, совершенное в 2011 году. Когда надзиратели ворвались в камеру, Будроу стоял, наклонившись над телом Кибби. Однако не ясно, как именно Джейсон убил Роджера и что стало причиной этой расправы. Ведется расследование.

Джейсон Будроу известен татуировкой 666 над правой бровью

Роджер Кибби родился 21 мая 1939 года в округе Сан-Диего, Калифорния, в многодетной семье. Он и его братья часто подвергались физическому насилию со стороны родной матери. Это привело к тому, что Роджер получил глубокую психологическую травму. Он заметно отставал в развитии от сверстников, в школе учился плохо, потому что практически не усваивал материал ни по одному из предметов. У него были трудности с чтением и письмом. К тому же Кибби сильно заикался. Это сделало его изгоем в классе. Над ним издевались.

Тюрьма Мьюл-Крик, где отбывали наказание Роджер Кибби и его сокамерник

Роджер стал прогуливать уроки. У него развилась клептомания. Его несколько раз ловили на магазинных кражах. В итоге Кибби школу так и не закончил. На протяжении нескольких лет он перебивался случайными заработками.

В августе 1961 года Кибби женился на 19-летней Марджори Хаус, которая год спустя родила ему дочь. Вскоре после этого Роджера поймали на краже женского белья в магазине. Выяснилось, что он страдает фетишизмом. Жена подала на развод, который был оформлен в 1968 году.

Кибби увлекся прыжками с парашютом. Казалось, он избавился от своих психических проблем. Однако в 1970 году его поймали на краже парашютов и посадили на два года в тюрьму. Там он освоил профессию столяра. Выйдя на свободу, Роджер женился во второй раз и основал две небольшие фирмы по изготовлению мебели. Заказчики были довольны. Кибби решил развивать свою предпринимательскую деятельность и занялся еще сдачей в аренду складских помещений в Сакраменто.

У него установились тесные отношения с одним из младших братьев. Стивен служил в полиции детективом. Он занимался расследованием убийств. От него Роджер много узнал о методах, которые используют полицейские в своей оперативной работе.

Его второй брак вряд ли можно было назвать счастливым. Жена презирала Кибби. Муж не нравился ей в постели, ее также не устраивали его заработки. Роджера все чаще стали видеть в обществе проституток. В сентябре 1987 года его арестовали по обвинению в нападении на женщину легкого поведения. В доме Кибби, а также в офисах принадлежавших ему фирм провели обыски. Были найдены ножницы, нейлоновый шпагат, который используют парашютисты, обрезки предметов женского белья.

Следователи заподозрили, что Роджер Кибби может быть причастен к изнасилованию и убийству 17-летней Дарси Фрэкенпол. Девушка из Сиэтла в августе 1987 года сбежала из дома. Спустя три недели ее труп нашли в горах в округе Сакраменто. На теле не было одежды. Дарси изнасиловали и задушили нейлоновым шпагатом. Пока Кибби сидел в тюрьме за избиение проститутки (ему дали восемь месяцев), полиция собирала улики по делу об убийстве Фрэкенпол. Нашли свидетелей, которые видели, как Дарси садилась в автофургон, очень похожий на тот, которым пользовался Роджер. Частицы ткани обивки в его машине совпали с теми, что нашли на теле убитой девушки.

Одна из жертв душителя Дарси Фрэкенпол. Девушке было 17 лет

В 1991 году Кибби был признан виновным в изнасиловании и убийстве Дарси Фрэкенпол и приговорен к пожизненному заключению. После этого полиция решила проверить, не причастен ли Роджер к другим подобным преступлениям, которые были совершены в Сакраменто, но оставались нераскрытыми.

В 2008 году Кибби под давлением неопровержимых улик сознался еще в шести изнасилованиях и убийствах. Трупы жертв он прятал близ автострады I-5 либо в горах, либо на берегах озер, которых довольно много в этих местах.

Так выглядел Роджер Кибби, когда его арестовали в 1987 году

Первое убийство он совершил в 1977 году. Жертвой стала 21-летняя жительница Уолнат-Крик Лу Эллен Берли. Она поехала в Сакраменто на собеседование с работодателем и не вернулась. Работу секретарши ей предложил, как выяснилось, Роджер Кибби. Он сказал Лу, что в офисе, где она, возможно, будет работать, идет ремонт, и предложил провести собеседование в его автофургоне. Когда Берли оказалась в машине, Кибби напал на нее, связал и увез к озеру Берриесса. Там он изнасиловал женщину и задушил нейлоновым шпагатом. Останки женщины были найдены в 2011 году, спустя 34 года после ее гибели.

Первая жертва маньяка Лу Эллен Берли

15 июня 1986 года в дренажной канаве в нескольких милях к юго-востоку от города Лоди на шоссе I-5 был найден труп 19-летней Стефани Браун из Сакраменто. Девушку изнасиловали и задушили. Свидетели видели, как она садилась в автофургон.

26-летняя Чармейн Сабра, мать троих детей, пропала без вести 17 августа 1986 года, после того как ее автомобиль сломался на шоссе I-5 примерно в 20 милях к югу от Сакраменто. Ее тело было найдено три месяца спустя в округе Амадор. Свидетели рассказали, что рядом с ее машиной остановился автофургон. Сидевший за рулем мужчина предложил Чармейн подвезти ее до ближайшей автомастерской…

В сентябре 1986 года полиция нашла труп 21-летней проститутки Лоры Хидик из Сакраменто. Женщина пропала за пять месяцев до этого. И снова в деле возник автофургон…

Роджер Кибби в итоге сознался также в изнасиловании и убийстве 29-летней Барбары Энн Скотт и 25-летней Кэтрин Келли Куинонс. В его доме полиция обнаружила тайник, в котором он хранил в качестве «сувениров» полоски ткани от одежды и нижнего белья жертв и их локоны, отрезанные одними и теми же ножницами.

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