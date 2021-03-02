«Ты был дурак, дураком и остался»: телекомментатор и волейболист поругались из-за Горбачева

В день рождения последнего президента СССР Михаила Горбачева российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Instagram фото политика с благодарственным постом.

«Он пришел дать нам волю!!! С юбилеем, Михаил Сергеевич Горбачев!!! Здоровья!!! Вы мощный!!! Уважуха!!! Спасибо Вам!!!», — написал Губерниев.

Пост вызвал неоднозначную реакцию сети. Появились как позитивные комментарии, так и резко негативные. В частности, российский волейболист Алексей Спиридонов нецензурными словами отреагировал на пост Губерниева.

На что телеведущий ему ответил: «Ты был дурак, дураком и остался».

Алексей Спиридонов — российский волейболист, доигровщик, мастер спорта международного класса. О нем пишут как об одном из самых скандальных спортсменов. Однажды Спиридонов сфотографироваться нагишом в обнимку с чемпионским кубком и выложил фото в Twitter. Он не раз мог оскорбить людей по национальности.

Дмитрий Губерниев — российский телеведущий, спортивный комментатор. Губерниева также считают скандальным. Во время время трансляций соревнований он неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес спортсменов и тренеров.

Дмитрий Губерниев является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России, участие в попытках легализации аннексии Крыма.

Фото tvc.ru/, wikipedia.org/

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