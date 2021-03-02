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Анджелина Джоли продала на аукционе подарок Брэда Питта за 11,5 миллиона долларов

8:27 2 марта 2021
Картина Черчилля

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала на лондонском аукционе Christie’s картину работы бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля, всерьез увлекавшегося живописью. Это единственная картина, написанная им во время Второй мировой войны — в 1943 году. Черчилль подарил свое произведение президенту США Франклину Рузвельту. Позже она перешла по наследству сыну Рузвельта Эллиоту, который продал ее в 1950 году коллекционеру из Небраски. Потом картина еще несколько раз меняла хозяев. В 2011 году ее приобрел у торговца антиквариатом за 2,95 миллиона долларов актер Брэд Питт. И презентовал ее жене, которая теперь, видимо, стремится избавиться от воспоминаний об экс-супруге и их совместной жизни.

Полотно «Минарет мечети Аль-Кутубия» было продано за рекордные для работ Черчилля 11,5 миллиона долларов. Изначально лот оценивался в 3,4 миллиона долларов. Предыдущий «личный рекорд» Черчилля на аукционе составил 2,5 миллиона долларов.

Как сообщает издание New York Post, покупатель — некий коллекционер из Бельгии. Помимо «Минарета» он приобрел еще два картины авторства Уинстона Черчилля.


Ранее «ФАКТЫ» писали — Кто кому подражает: Брэд Питт и его дочь Шайло теперь ходят с одинаковыми прическами.

Фото Instagram/Vanity Fair Italy

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