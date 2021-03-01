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Мир

Знаменитые каналы Венеции пересохли

17:24 1 марта 2021
Пересохший канал

Обычно итальянский город Венеция страдает от наводнений. Однако теперь из-за рекордных отливов его знаменитые каналы высохли.

Как сообщает издание Republic World, многие гондолы и катера, на которых любят передвигаться по городу туристы и местные жители, застряли на мели.

В самом большом Гранд-канале вода осталась, но ее уровень существенно понизился.

В целом уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.

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