Знаменитые каналы Венеции пересохли

Обычно итальянский город Венеция страдает от наводнений. Однако теперь из-за рекордных отливов его знаменитые каналы высохли.

Как сообщает издание Republic World, многие гондолы и катера, на которых любят передвигаться по городу туристы и местные жители, застряли на мели.

В самом большом Гранд-канале вода осталась, но ее уровень существенно понизился.

В целом уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.

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