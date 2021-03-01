Знаменитые каналы Венеции пересохли
Обычно итальянский город Венеция страдает от наводнений. Однако теперь из-за рекордных отливов его знаменитые каналы высохли.
Как сообщает издание Republic World, многие гондолы и катера, на которых любят передвигаться по городу туристы и местные жители, застряли на мели.
В самом большом Гранд-канале вода осталась, но ее уровень существенно понизился.
В целом уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.
— haybeb (@owlsvibe) February 28, 2021
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