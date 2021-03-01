Россия, продолжающая работы по прокладке трубопровода «Северный поток-2» в морских водах Дании, подвергает опасности экипажи, работающие на строительстве, и экосистему Балтийского моря в целом. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Речь идет о том, что трубоукладчик «Фортуна», прокладывающий трубы по дну моря, использует 12 якорей для своего позиционирования. Каждый из этих якорей рискует задеть опасный объект на морском дне.

Опасные объекты — это химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, которые были захоронены на дне в районе острова Бронхольм. О них заранее предупреждали экологи. Маршрут трубопровода «Северный поток -2» проходит рядом с опасной зоной.

По информации ученых, за последние полвека морские течения сдвинулись и разбросали большое количество контейнеров с боевыми отравляющими веществами на значительной площади вокруг острова.

Как сообщили в разведке, на протяжении последних 35 лет такие контейнеры и боеприпасы периодически случайно обнаруживают на востоке и юге острова Бронхольм.

Ранее Дания требовала от «Газпрома» привлекать к строительству подрядчика, у которого есть суда с динамическим позиционированием (DP). Такие суда есть у компании «Allseas». Но под угрозой санкций в 2019 году компания вышла из проекта и вывела свои суда. В России же единственным трубоукладчиком с DP оказался «Академик Черский», но его техническое состояние не позволяет до сих пор начать работы.

Поэтому РФ приложила значительные усилия и добилась от датских властей разрешения на использования судов с якорным позиционированием.

Как сообщили в разведке, осознавая высокий уровень опасности, россияне в срочном порядке доставили на задействованные в строительстве суда ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами).

Напомним, в последние дни пребывания у власти администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против строительства российского газопровода «Северный поток — 2». По мнению эксперта, даже если Россия сама достроит трубопровод, его невозможно будет запустить в эксплуатацию из-за новых американских санкций, заложенных в оборонном бюджете на финансовый 2021 год.

Фото szru.gov.ua/

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