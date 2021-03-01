Николя Саркози отправили в тюрьму

В понедельник, 1 марта, в Париже суд признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным в коррупции и попытке подкупа судьи. Он приговорен к тюремному заключению сроком на три года, однако два из них он будет отбывать условно.

Сам Саркози отрицает все обвинения и считает их политическим преследованием.

Саркози станет первым бывшим главой государства во Франции, который по истечении своих президентских полномочий окажется за решеткой. До него под судом находился только еще один бывший президент — Жак Ширак.

Ширак был признан виновным в том, что устраивал своих друзей на фиктивные должности, когда занимал пост мэра Парижа. Он был осужден заочно и получил два года условно.

Следователи прокуратуры взялись за Саркози, заинтересовавшись финансированием обеих его предвыборных кампаний — в 2007 и 2012 годах. Они подозревали, что политик потратил на агитацию больше положенного и принимал незаконные пожертвования от совладелицы компании L'Oreal миллиардерши Лилиан Бетанкур. Кроме того, были предположения, что его предвыборную кампанию тайно финансировал ливийский лидер Каддафи.

Эти обвинения доказать в суде не удалось. Тогда против Саркози были выдвинуты новые. На этот раз в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях. По мнению следователей, будучи президентом, он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур и якобы предложил судье Жильберу Азиберу повышение и хороший пост в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.

Это обвинение строилось на записях телефонных разговоров Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога, который теперь оказался на скамье подсудимых вместе с бывшим президентом.

Но и на этом судебные разбирательства не закончились. На март намечен еще один суд, где Саркози и его 13 соратникам предстоит ответить на обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года. Николя подозревают в причастности к мошенничеству, в результате которого ему удалось почти вдвое превысить определенный законом лимит расходов на избирательную кампанию, которую он в итоге проиграл Франсуа Олланду.

Фото Getty Images

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