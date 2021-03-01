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Шендерович назвал Навального символом «выхода России на свободу»

14:29 1 марта 2021
Алексей Навальный

Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович считает, что Алексей Навальный сегодня символизирует сопротивление тоталитарному Кремлю. Об этом он заявил в интервью изданию «ГОРДОН».

Шендерович отметил, что отравление Навального «Новичком», его возвращение в РФ и последовавший арест сделали этого оппозиционера исторической фигурой.

«Он, безусловно, мощный, сильный и очень мужественный политик», — считает писатель.

«Очень ведь давно не было, чтобы было какое-то имя в мире, символизирующее сопротивление этому тоталитарному Кремлю», — добавил Шендерович.

По его мнению, у Навального есть сходство с Ельциным — «вплоть до физиономической, вплоть до характера и некоторой брутальности».

«Сегодня Навальный символизирует наш возможный будущий выход на свободу», — уверен Шендерович.

Ранее публицист заявил, что за последние десять лет Путин деградировал.

Фото со страницы Алексея Навального в Facebook

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