Шендерович назвал Навального символом «выхода России на свободу»
Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович считает, что Алексей Навальный сегодня символизирует сопротивление тоталитарному Кремлю. Об этом он заявил в интервью изданию «ГОРДОН».
Шендерович отметил, что отравление Навального «Новичком», его возвращение в РФ и последовавший арест сделали этого оппозиционера исторической фигурой.
«Он, безусловно, мощный, сильный и очень мужественный политик», — считает писатель.
«Очень ведь давно не было, чтобы было какое-то имя в мире, символизирующее сопротивление этому тоталитарному Кремлю», — добавил Шендерович.
По его мнению, у Навального есть сходство с Ельциным — «вплоть до физиономической, вплоть до характера и некоторой брутальности».
«Сегодня Навальный символизирует наш возможный будущий выход на свободу», — уверен Шендерович.
Ранее публицист заявил, что за последние десять лет Путин деградировал.
Фото со страницы Алексея Навального в Facebook14
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