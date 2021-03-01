«Хотел на мне сэкономить?»: невеста вышвырнула жениха со второго этажа

В египетском городе Гиза невеста рассорилась с женихом накануне свадьбы и вышвырнула его со второго этажа. Причиной размолвки, как сообщает издание Gulf News, стал отказ молодого человека купить возлюбленной дорогие свадебные подарки, список которых она ему предоставила. Девушка обиделась за желание сэкономить на ней. В результате падения из окна жених получил два перелома.

Парень подал жалобу в полицию, обвинив в нападении невесту и ее родственников, которые ей помогали.

Подозреваемые арестованы и уже сознались в содеянном. Ведется расследование. Свадьба, судя по всему, уже вряд ли состоится. Скорее всего невеста отправится в тюрьму, а не под венец.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Невеста сбежала со свадьбы, и жениха тут же женили на ее 15-летней сестре — в дело вмешалась полиция.

Фото pixabay

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