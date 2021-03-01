На Картах Google заметили гигантский инопланетный корабль — но оказалось, что это нечто более земное

Сеть взбудоражило изображение, взятое с Карт Google. Из облаков над окрестностями американского городка Очопи в штате Флорида выглядывает нечто, напоминающее инопланетный корабль — в форме дисковидного блюдца, каким транспортные средства космических пришельцев часто представляют в научно-фантастических фильмах.

Вызвавшее шумиху «фото НЛО» было опубликовано на платформе Reddit. Однако при ближайшем рассмотрении загадочному явление нашлось объяснение. В неопознанном летающем объекте опознали обыкновенную земную бабочку.

Как сообщает издание Daily Star, пролетев близко к объективу, она создала оптическую иллюзию: системы искусственного интеллекта смешали изображения, частично «растворив» насекомое в облаке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американцы думали, что засняли НЛО, но оказалось, что это нечто более опасное.

Фото Reddit



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