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«Сторожевая собака» провалила проверку во время инсценировки налета на хозяйский магазин — видео повеселило сеть

7:49 1 марта 2021
Воравут и Лаки

Владелец ювелирного магазина в городе Чиангмай (Таиланд) решил устроить проверку безопасности своего заведения. Воравут Ломванавонг попросил полицейских инсценировать вооруженное ограбление. Таец во многом полагался на свою сторожевую собаку Лаки породы хаски, которая могла бы напасть на злоумышленника или поднять лай, привлекая внимание прохожих. Однако, когда в магазин ворвался «грабитель», угрожавший Воравуту муляжом пистолета, Лаки даже не шелохнулась. Приоткрыв глаз, она продолжила мирно дрыхнуть на полу возле прилавка — вместо того, чтобы защищать хозяйское добро. В итоге «преступник» благополучно ушел с «добычей».

Снятое камерой наблюдения видео, было опубликовано в соцсети Facebook и стало вирусным, набрав более миллиона просмотров. «Классный охранник», «Собака знала, что это шутка, и не купилась» , «Я хотел выдрессировать свою собаку на сторожа, но теперь посмотрел это и решил — пусть живет спокойно»— писали в комментариях.

Позже Ломванавонг уточнил в интервью изданию Bored Panda, что Лаки прежде уже встречалась с этим полицейским — возможно, поэтому она так спокойно отреагировала на его вторжение. А вообще она любит поспать.

Воравут также рассказал, что подобрал эту собаку на улице семь лет назад.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака, которую американец взял из приюта, спасла ему жизнь.

Фото Facebook

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