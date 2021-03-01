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«Вы рассказали шокирующие вещи»: беременная Меган Маркл и принц Гарри появились в драматическом анонсе интервью

6:59 1 марта 2021
Меган Маркл и принц Гарри

В сети появился видеоанонс интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри. В коротком ролике, на фоне драматической музыки, Опра задает Меган вопрос: «Вы молчали или вас заставили молчать?». В другой момент телеведущая произносит: «Такое, кажется, почти невозможно пережить — похоже, это был переломный момент».

39-летняя беременная Меган, одетая в черное платье с белым принтом от Giorgio Armani стоимостью более 3600 долларов, эффектно молчит, глядя на Опру и обнимая свой округлившийся живот. Гарри, подключившийся к беседе позже, держит жену за руку, говорит о своих опасениях, что «история повторяется». Полагают, он имеет в виду, что их с Меган ситуация напоминает то, что некогда произошло с его матерью принцессой Дианой.

Он также добавил, снова вспоминая мать: «Я чувствую облегчение и счастлив, что сижу здесь и разговариваю с вами, и моя жена рядом со мной. Потому что не могу представить, каково это было для нее, когда она сама, в одиночестве, проходила через этот процесс много лет назад. Это было невероятно тяжело для нас двоих, но, по крайней мере, мы есть у друг друга».

«Вы рассказали некоторые шокирующие вещи», — говорит в клипе Уинфри, нагнетая интерес к паре, окончательно отказавшейся возвращаться в ряды работающих на монархию членов британской королевской семьи.

Интервью будет полностью показано на американском телеканале CBS 7 марта.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Разыскиваемый преступник или актер: американцы не опознали принца Гарри по фото.

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