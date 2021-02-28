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Мир

Похожий на «живого Кена» мужчина официально сменил пол

20:30 28 февраля 2021
Джессика Алвес

Бразилец Родриго Алвес, потративший свыше 500 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы выглядеть как кукла Кен, официально сменил пол. Об этом Алвес рассказала в интервью Daily Mail, пишет Стархит.

Родриго в образе Кена

Отмечается, что операция, которую бразилец делал в Бангкоке, длилась шесть часов. После нее Алвес заявила, что впервые с рождения в «неправильном теле» чувствует себя собой.

Теперь женщина готовится к пластической операции, где ей заменят старые грудные импланты на новые. Кроме того, призналась Алвес, она планирует сменить имплант в подбородке, чтобы овал ее лица выглядел более женственно.

Джессика Алвес

Бразильянка также призналась, что из-за своего гендерного перехода, который обошелся ей в 13,7 тысяч фунтов, она потеряла почти всех друзей и работу. При этом семья поддержала идею Алвес.

Женщина заявила, что собирается продолжать сниматься в шоу уже в новом амплуа.

«Я снялась в более чем 400 телешоу как мужчина и продолжу как женщина», — подчеркнула она.

Издание напоминает, что 4 января 2020 года Альвес сделал каминг-аут и заявил, что он — трансгендерная женщина по имени Джессика. 13 июля она выступила в телешоу This Morning и поделилась со зрителями своими переживаниями и мечтами.

«Я максимально старалась быть мужчиной. (…) Мне казалось, если я не сделаю переход, то умру», — заверила Джессика.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как идентичные близнецы из Бразилии практически одновременно, с разницей в один день, сделали себе операции по смене пола, и превратились в эффектных красоток.

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