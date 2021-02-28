Похожий на «живого Кена» мужчина официально сменил пол

Бразилец Родриго Алвес, потративший свыше 500 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы выглядеть как кукла Кен, официально сменил пол. Об этом Алвес рассказала в интервью Daily Mail, пишет Стархит.

Родриго в образе Кена

Отмечается, что операция, которую бразилец делал в Бангкоке, длилась шесть часов. После нее Алвес заявила, что впервые с рождения в «неправильном теле» чувствует себя собой.

Теперь женщина готовится к пластической операции, где ей заменят старые грудные импланты на новые. Кроме того, призналась Алвес, она планирует сменить имплант в подбородке, чтобы овал ее лица выглядел более женственно.

Джессика Алвес

Бразильянка также призналась, что из-за своего гендерного перехода, который обошелся ей в 13,7 тысяч фунтов, она потеряла почти всех друзей и работу. При этом семья поддержала идею Алвес.

Женщина заявила, что собирается продолжать сниматься в шоу уже в новом амплуа.

«Я снялась в более чем 400 телешоу как мужчина и продолжу как женщина», — подчеркнула она.

Издание напоминает, что 4 января 2020 года Альвес сделал каминг-аут и заявил, что он — трансгендерная женщина по имени Джессика. 13 июля она выступила в телешоу This Morning и поделилась со зрителями своими переживаниями и мечтами.

«Я максимально старалась быть мужчиной. (…) Мне казалось, если я не сделаю переход, то умру», — заверила Джессика.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как идентичные близнецы из Бразилии практически одновременно, с разницей в один день, сделали себе операции по смене пола, и превратились в эффектных красоток.

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