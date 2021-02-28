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Мир

В российском городе Самара мужчина изменял жене с собакой

19:35 28 февраля 2021
Прогулка с собакой

В городе Самара (РФ) произошла совершенно мерзкая история: семейная пара оказалась на грани расставания из-за того, что 30-летний Дмитрий изменял жене с собственной собакой.

Об этом дама сама рассказала местному порталу Progorodsamara.

«Он сам мне в этом признался. Долго таил это в себе, боялся рассказывать. Понял, что дальше так быть не может. По собаке я не видела, что что-то не так», — рассказала она журналистам.

По словам женщины, измены происходили систематически, практически каждый раз, когда она покидала жилище. До этого она не подозревала о зоофильских наклонностях мужа. Теперь пострадавшая подала на развод. Более того, ей пришлось записаться к венерологу.

«Она опасается, что теперь может заболеть — ведь после интимной близости с животным от мужчины могла попасть инфекция», — отмечается в сообщении.

Новость вызвала бурную реакцию в Интернете. Многие вспомнили российского актера Алексея Панина, также известного своими не слишком традиционными увлечениями в постели.

«Панин одобряет!», «Больные на всю голову», «Невероятно, до чего только могут опуститься люди», — делятся эмоциями пользователи Сети.

Напомним, в конце января в Британии наконец завершился долгий судебный процесс против «зоофила из Брэдфорда». 37-летний Рехан Бейг был признан виновным в изнасиловании куриц и цыплят. Птицу извращенец специально для этих целей разводил дома, причем в больших количествах, поскольку после зоофильских утех птенцы погибали. Весь процесс происходил в подвале дома, и там при обыске были обнаружены неопровержимые доказательства преступной деятельности.

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