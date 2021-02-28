Боевой петух Раджа убил своего хозяина ударом ножом в пах

В Индии в штате Телангана перед судом предстанет боевой петух по кличке Раджа, который убил своего хозяина — 45-летнего Танугулу Сатиша.

Как установила полиция, 45-летний Сатиш приехал с птицей в город Джагитал для участия в боях. Когда он выпускал петуха на ринг, птица, к лапе которой было прикреплено 7-сантиметровое лезвие, попыталась вырваться из рук мужчины и случайно ранила его в пах.

Истекающего кровью Сатиша госпитализировали, однако спасти его не удалось, он скончался от потери крови, пишет Gulf News.

Правоохранители заявили, что ответственность за смерть мужчины будут нести организаторы и участники нелегальных боёв. Возбуждено дело о непреднамеренном убийстве. При этом полицейские задержали петуха и доставили в участок, предоставив ему защиту в рамках расследования дела. Это необходимо, чтобы позднее в суде продемонстрировать птицу и орудие убийства. Самому петуху при этом не будут предъявлять обвинения, его судьбу определит судья.

Напомним, в минувшем году в Индии при аналогичных обстоятельствах погиб зритель петушиных боев в штате Андхра-Прадеш. Инцидент произошел, когда один из организаторов поединка взял вооруженного петуха на руки, чтобы выпустить его на арену. Пытаясь вырваться, птица полоснула одного из зрителей по животу и зарезала его. Мужчина скончался от кровопотери.

Фото с Pixabay

475

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter