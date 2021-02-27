Известная 95-летняя советская певица и композитор госпитализирована с коронавирусом

В Москве экстренно госпитализировали 95-летнюю певицу и композитора Людмилу Лядову, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как сообщает ТАСС, медики больницы № 52 сумели стабилизировать состояние пациентки и уже 27 февраля ей стало лучше, в частности, вернулся аппетит.

В целом врачи оценивают состояние Лядовй как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой.

«Легкие поражены на 75%», — уточнил представитель композитора Виталий Мирошников.

Песни Людмилы Лядовой в разное время исполняли Мария Биешу, Юрий Богатиков, Зара Долуханова, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Тамара Миансарова, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Бэла Руденко, Гасим Халилов, Нинель Ткаченко, Валентина Толкунова, Леонид Утёсов («Она о нём печалится»), Эдуард Хиль, Михаил Чуев и Клавдия Шульженко («Когда-нибудь», «Сердечная песня», «Женщина»).

Свои песни исполняла и она. Любимой для Лядовой была детская тематика.

Напомним, ранее в Москве экстренно госпитализировали 86-летнюю вдову актера Евгения Леонова Ванду Стойлову.

520

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter