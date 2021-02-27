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Мир

В России почтили память убитого шесть лет назад Бориса Немцова

18:59 27 февраля 2021
Посол США

В Москве на Большом Москворецком мосту, где 27 февраля 2015 года застрелили политика Бориса Немцова, россияне возложили цветы к месту его гибели. По информации Радио Свобода, организаторы акции памяти неофициально договорились с мэрией, что на месте убийства власти разрешат в течение четырех часов приносить на мост цветы, однако при этом выставили жесткое условие — акция должна пройти без политических лозунгов и с соблюдением социальной дистанции.

В результате по состоянию на 17:30 мск на акцию памяти пришли 7,8 тыс. участников. В их числе были послы Германии, Латвии, США и временный поверенный в делах Польши в России.

К мемориалу пришли также бывшие соратники Немцова, среди которых — экс-премьер Михаил Касьянов, глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Напомним, виновными в исполнении преступления признали пятерых уроженцев Чечни, которых приговорили к лишению свободы на 11−20 лет. Однако организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

Тем не менее в 2019 году эксперты пришли к выводу, что в Немцова стреляли из двух разных пистолетов с глушителями. Разными были и используемые боеприпасы.

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