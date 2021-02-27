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Думала, просто прыщ: девушка несколько месяцев не обращала внимания на пятнышко и осталась с дырой в носу

17:01 27 февраля 2021
Лорен Хантрисс

Жительница Австралии Лорен Хантрисс рассказала о трагическом случае, который приключился с ней в 2015 году: тогда она впервые заметила пятно, растущее на кончике носа, но не стала с ним ничего делать, подумав, что это просто прыщ, пишет The Mirror.

Однако через несколько месяцев Хантрисс обратила внимание, что новообразование не исчезло и начало напоминать мозоль. Девушка забеспокоилась, но не нашла времени, чтобы обратиться к врачу.

Лишь когда спустя некоторое время пятно начало кровоточить, австралийка пришла на прием к дерматологу. Врач взяла биопсию и заявила девушке, что у нее рак кожи. Хантрисс направили на срочную операцию по удалению опухоли. В итоге медикам удалось предотвратить распространение рака, однако в носу австралийки осталась «огромная дыра».

После этого Хантрисс пришлось сделать операцию по восстановлению формы носа. Девушка отметила, что очень сильно переживала и много плакала во время лечения, но считает, что ей повезло обнаружить болезнь на ранней стадии.

Австралийка призывает обращаться к дерматологу при появлении малейших подозрительных высыпаний на коже.

«Не рискуйте и не ждите, а то может быть слишком поздно», — подчеркнула она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 17-летняя жительница Филиппин попыталась избавиться от прыща на носу, в результате чего получила опухоль на пол-лица, мешающую смотреть и затрудняющую дыхание.

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