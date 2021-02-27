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Мир

Сумел защитить жену и дочь: храбрый индиец убил голыми руками напавшего на семью леопарда

10:45 27 февраля 2021
мужчина и леопард

В индийском штате Карнатака произошел необычный инцидент: местный житель сумел без оружия расправиться с леопардом, который напал на его семью во время прогулки. Об этом пишет Newsflare.

Сообщается, что Раджагопар Наик с супругой и дочерью катался на велосипеде. Возле одной из деревень на них набросился хищник, погнался за ними и попытался схватить женщину за ногу. В результате все трое упали с велосипедов, а мужчина вступил со зверем в схватку ради спасения родных.

Зверь пытался кусать Наику руки и шею. Но мужчина сумел прижать его к земле и убил коленом. Леопард нанес индийцу раны на голове, руках и шее. Наика доставили в больницу.

Издание пишет, что ранее этот леопард набросился еще на трех человек. Сначала пострадали женщина и ее сын, которым удалось прогнать животное. Затем хищник напал на ветеринара, ехавшего с группой лесных чиновников, чтобы поймать его. Но леопард сбежал, после чего атаковал Наика.

Лесные чиновники пытаются выяснить, почему двухлетняя самка леопарда вышла из-под контроля.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о поединке леопарда и дикообраза в индийском заповеднике Катарниагат, из которого победителем вышел дикообраз.

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