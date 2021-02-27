Родители обезумели от горя: в Нигерии боевики похитили более 300 школьниц

В Нигерии более 300 девочек похищены неизвестными боевиками из школы-интерната. Полиция считает, что школьниц увезли в лес. Это случилось в Джангебе, штат Замфара, 26 февраля, сообщает BBC.

Отметим, что вооруженные банды в Нигерии часто захватывают учащихся с целью получения выкупа. Президент Мухаммаду Бухари осудил похищение, назвав его «бесчеловечным и абсолютно неприемлемым». По словам президента, власти могут применить против бандитов «огромные силы», но есть опасения, что школьниц могут использовать в качестве «живых щитов».

Нападение произошло в пятницу в час ночи по местному времени (в два часа ночи по киевскому). Группа вооруженных людей нагрянула в школу на пикапах и мотоциклах. Некоторые из налетчиков были одеты в униформу государственных органов безопасности.

Некоторые свидетели говорят, что боевики пришли пешком, их было более ста. Они сломали школьные ворота и выстрелили в охранника. Затем они вошли в общежитие, разбудили девочек и сказали им, что пришло время молитвы. Девочки плакали. Боевики собрали их и увели в лес. По дороге они стреляли в воздух.

Обезумевшие от горя родители собрались возле школы, некоторые из них отправились в джунгли искать своих дочерей, говорят свидетели.

После инцидента власти Нигерии распорядились закрыть все школы-интернаты в северо-западном штате Замфара после похищения 317 учеников боевиками в штате, сообщает Xinhua.

Как писали «ФАКТЫ», несколько лет назад боевики террористической группировки «Боко Харам» похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе. А в апреле 2014 года террористы «Боко Харам» похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять школьниц на всех арестованных боевиков, но правительство страны от этого отказалось. В августе 2016 года боевики «Боко Харам» опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.

130

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter