Тщательно готовился к самоубийству: мужчина с пилой и топором поджег себя в центре Москвы
В России произошел жуткий случай самосожжения — в Останкинском районе Москвы мужчина облился жидкостью и поджег себя.
Как сообщает Telegram-канал «112», пострадавшего зовут Вадим Швецов.
Он поджег себя у здания телецентра «Останкино». По словам очевидцев, после произошедшего, мужчина попросил помощи у охранников телецентра.
У Вадима Шевцова при себе была спортивная сумка, в которой нашли топор, пилу, складной нож, две бутылки по 1,5 литра с жидкостью и зажигалку, а также одежду.
Когда мужчину попытались потушить, он начал кричать, что ничего не будет говорить без адвоката.
Его госпитализировали с ожогами груди и спины 2−3 степени в одну из столичных больниц. Сейчас он находится без сознания в реанимации.
На месте происшествия работают следователи. Мотив поступка выясняется.
Напомним, в октябре прошлого года похожий случай произошел в Киеве. В центре столицы, на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Почти полностью обгоревшего мужчину госпитализировали. Но медикам не удалось спасти его жизнь.194
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