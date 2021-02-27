Тщательно готовился к самоубийству: мужчина с пилой и топором поджег себя в центре Москвы

В России произошел жуткий случай самосожжения — в Останкинском районе Москвы мужчина облился жидкостью и поджег себя.

Как сообщает Telegram-канал «112», пострадавшего зовут Вадим Швецов.

Он поджег себя у здания телецентра «Останкино». По словам очевидцев, после произошедшего, мужчина попросил помощи у охранников телецентра.

У Вадима Шевцова при себе была спортивная сумка, в которой нашли топор, пилу, складной нож, две бутылки по 1,5 литра с жидкостью и зажигалку, а также одежду.

Когда мужчину попытались потушить, он начал кричать, что ничего не будет говорить без адвоката.

Его госпитализировали с ожогами груди и спины 2−3 степени в одну из столичных больниц. Сейчас он находится без сознания в реанимации.

На месте происшествия работают следователи. Мотив поступка выясняется.

Напомним, в октябре прошлого года похожий случай произошел в Киеве. В центре столицы, на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Почти полностью обгоревшего мужчину госпитализировали. Но медикам не удалось спасти его жизнь.

194

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter