«Просим заплатить нам 250 тысяч долларов»: компания Пригожина потроллила ФБР, «выдав» адрес «повара Путина»

Российская компания «Конкорд» публично сообщила адрес разыскиваемого ФБР Евгения Пригожина, добавив, что хочет получить обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов США.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает РИА Новости.

«Пресс-служба компании „Конкорд“ готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам обещанные 250 тысяч долларов», — так ответили у «повара Путина» на заявление ФБР о розыске Пригожина.

Напомним, в США российского бизнесмена Евгения Пригожина подозревает в мошенничестве против Соединенных Штатов, вмешательстве во внутреннюю политику США и попытке повлиять на президентские выборы 2016 года.

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