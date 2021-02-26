ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за «голову» Пригожина

Российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина» объявили в розыск в США. До этого Вашингтон ввел санкции в отношении компаний, связанных с бизнесменом.

Федеральное бюро расследований подозревает Пригожина в мошенничестве против Соединенных Штатов, вмешательстве во внутреннюю политику США и попытке повлиять на президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает «Настоящее время».

Агенство обещает выплатить до $ 250 тысяч за информацию, которая может привести к аресту бизнесмена.

По данным ФБР, Пригожин был спонсором петербургской компании «Агентство интернет-исследований», которая вела информационную кампанию внутри США с целью повлиять на исход выборов президента.

Кроме того, агентство и Пригожин стояли за хищением персональных данных американцев и созданием сотен фейковых аккаунтов в соцсетях.

Сам Пригожин назвал объявление в розыск «охотой на ведьм» в то время, когда в США конфликт между властью и обществом.

А в России продолжаются судебные разбирательства между Евгением Пригожиным и Алексеем Навальным. Верховный суд постановил взыскать с Навального и его Фонда борьбы с коррупцией 88 млн рублей (1,1 млн долларов). Иск против Навального был подан после того, как в одном из своих расследований оппозиционер заявил о поставке некачественных продуктов компаниями Пригожина в российские детсады.

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